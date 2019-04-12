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صور - اطلاق نار على بيت وسيارة مواطن من كفرمندا



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أقدم مجهولون على إطلاق وابل من الرصاص تجاه منزل وسيارة السيد رائد نمر زياد، مما تسبب بوقوع بعض الاضرار المادية، وبحمد الله لم تقع أي إصابات بين سكان البيت.


رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم وأعضاء المجلس، يستنكرون ويدينون بأشد العبارات هذه الأعمال الإجرامية والهمجية، التي تسببت بترويع المواطنين ونشر حالة الذعر والهلع بين السكان.


المجلس المحلي لن يقبل بظهور مثل هذه الأعمال في الجو المنداوي، وندعو الجميع بأخذ دوره وتحمل المسؤولية في مكافحة جميع ظواهر العنف الساقطة أخلاقيًا وإجتماعيًا، والعمل على حفظ الأمن والأمان لجميع مواطني القرية وممتلكاتهم.




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