بعد, مطلب, الهستدروت:, عودة, حركة, القطارات, للعمل, كالمعتاد‎,

تبدأ شركة قطار اسرائيل هذه الاثناء بإعادة تشغيل حركة القطارات في جميع انحاء البلاد كالمعتاد. وذلك بعد أن طالب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد صباح هذا اليوم لجنة العمال احضار عمال على الفور للقيام بواجبهم. وطالبت الهستدروت ادارة قطار اسرائيل الغاء الاضراب الدفاعي والعمل معا لبناء علاقات عمل صحيحة. كما وأن رئيس اتحاد عمال المواصلات آفي أدري على اتصال مستمر مع لجنة العمال وادارة قطار اسرائيل

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