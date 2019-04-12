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عراك بالأيدي في تدريب بايرن ميونيخ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت تدريبات فريق بايرن ميونيخ، الخميس، عراكا قويا بين نجمي الفريق، روبرت ليفاندوفسكي وكينغسلي كومان، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.



وقال المصدر إن الحصة التدريبية، التي كانت مغلقة في وجه وسائل الإعلام صباح الخميس، شهدت مشاجرة بين ليفاندوفسكي وكومان، والسبب "جدال بشـأن موضوع ما".


وأضاف "يعتقد أن ليفاندوفسكي انتقد كومان بلهجة قوية، فتحول تبادل الكلمات إلى تبادل للكمات، مما جعل اللاعبين نيكلاس زوله وجيروم بواتينغ يتدخلان لتفريق اللاعبين وإنهاء المعركة".


وأوضحت "الماركا"، نقلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية، أن زوله وبواتينغ لم ينجحا في مهمتهما.. قبل أن يتدخل عدد آخر من اللاعبين لحث المهاجم البولندي وزميله الفرنسي على ضبط نفسيهما والتحكم في أعصابهما".




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