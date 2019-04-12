يستمر تدفق المحتجين في الحراك السوداني إلى ساحة الاعتصام، اليوم الجمعة، أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، بعد نداء لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" الرافض لبيان قادة المجلس العسكري الانتقالي.

وقال بيان لقوى الحرية، إن "الاعتصام سيستمر ولن ينفض حتى تحقيق أهداف وتطلعاتنا المشروعة بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير شعبنا الأبي".وحسب البيان، ستكون صلاة الجمعة اليوم الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي في ساحة الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، ثم تليها صلاة الغائب علي أرواح ضحايا الحراك السلمي.وناشد البيان كل سكان العاصمة والمناطق القريبة منها للمشاركة في الاعتصام وأداء الصلاة من ساحة الاعتصام.