كلمات متعلقةالسودان, يستعد, لجمعة, استثنائية.., والشعار, "تسقط, تاني",
كشفت مصادر سودانية عن هيكل المجلس العسكري الذي سيتم تشكيله لإدارة الحكم في...
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، السلطات السودانية بتسليم الرئيس عمر...
الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني من أغسطس 2015، ونائب أول رئيس...
أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني، في بيان متلفز، "اقتلاع النظام...
أفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية بأن الرئيس السوداني عمر البشير، حاول ليلة أمس...
أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بعد استدعاءها...
اكدت مصادر صحفية في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس بأنه تم الإفراج عن...
نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية سودانية تأكيدها نبأ تنحي الرئيس عمر البشير،...
لا تزال الصورة غامضة حول مصير الرئيس السوداني عمر البشير، بعد رواج أنباء متضاربة...
قالت مصادر مطلعة إن مصر انسحبت من الجهود الأمريكية لتشكيل "الناتو العربي" على...