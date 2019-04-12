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عرابة - الحاجة خديجة حسن عاصله في ذمة الله



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انتقلت الى رحمة الله تعالى صباح اليوم في عرابة الحاجة خديجة حسن عاصله ام عاطف حرم المرحوم سعيد العي وسيشيع جثمانها الى مثواها الاخير اليوم بعد صلاة الجمعة ، من المسجد القديم في عرابة ،


انا لله وانا اليه راجعون




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