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غباي ينظر في الاستقالة من منصب رئيس حزب العمل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق
  • غباي ينوي تبكير موعد الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس الحزب والنائبة شيلي يحيموفيتش تنادي بالتوحيد بين الحزب وحزب ميريتس
ينظر رئيس حزب العمل افي غباي الاستقالة من منصبه على خلفية نتائج انتخابات الكنيست . هذا ما قالته مصادر في حزب العمل مضيفة ان اعلان الاستقالة سيصدر مطلع الاسبوع المقبل على الأرجح .



ويتوقع ان يتم تبكير موعد الانتخابات التمهيدية في حزب العمل وتعيين رئيس مؤقت الى حين اجرائها .


واكد غباي انه سيؤدي يمين الولاء كعضو كنيست ويواصل خدمة الجمهور من المعارضة .


تصوير - afp




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