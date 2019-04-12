غباي, ينظر, في, الاستقالة, من, منصب, رئيس, حزب, العمل,

ينظر رئيس حزب العمل افي غباي الاستقالة من منصبه على خلفية نتائج انتخابات الكنيست . هذا ما قالته مصادر في حزب العمل مضيفة ان اعلان الاستقالة سيصدر مطلع الاسبوع المقبل على الأرجح .

ويتوقع ان يتم تبكير موعد الانتخابات التمهيدية في حزب العمل وتعيين رئيس مؤقت الى حين اجرائها .واكد غباي انه سيؤدي يمين الولاء كعضو كنيست ويواصل خدمة الجمهور من المعارضة .تصوير - afp