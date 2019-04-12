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ينظر رئيس حزب العمل افي غباي الاستقالة من منصبه على خلفية نتائج انتخابات الكنيست ....
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد ان...
لقي الشاب سالم طلبة الفقير 21 عاما من اللد مصرعه فجر اليوم الجمعة رمياً بالرصاص...
حريق شب فجر اليوم الجمعة في بنك مركنتيل ببلدة دير حنا .طواقم اطفاء وانقاذ من محطة...
اليوم الجمعة: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات...
اعلنت لجنة الانتخابات المركزية بعد منتصف الليلة الماضية النتائج النهائية...
فشلت المركبة الفضائية الاسرائيلية "سفر التكوين" في الهبوط على سطح القمر. وقال...
استضافت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم اليوم الخميس 11-4-2019 أكثر من 300 طالب...
لقي حنا رزق حنا (٤٦ عاما)من الرامة مصرعه مساء اليوم الخميس اثر انقلاب جرار زراعي في...
لقي شخص مصرعه واصيب اخرين اثر اصطدام حافلة بمجموعة اشخاص كانوا على جانب الطريق في...