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جماهير غزة تستعد لجمعة "معا لمواجهة التطبيع" بعد عصر اليوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد المواطنون في غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات الأسبوع الرابع والخمسين لـ "مسيرات العودة وكسر الحصار" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.




ودعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة" في بيان لها، أهالي غزة، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات هذا اليوم والتي تحمل اسم جمعة "معا لمواجهة التطبيع".




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