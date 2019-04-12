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طرح الاعلان الدعائي لـ "الممر" لأحمد عز-بالصورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طُرح الاعلان الدعائي لفيلم "الممر" للممثل ​أحمد عز​، ومن المقرر ان يعرض في صالات السينما المصرية في 5 يونيو المقبل.



وظهر في هذا الاعلان جميع الممثلين المشاركين حاملين السلاح.

فيلم الممر​ من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر المصري أمير طعيمة، من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، ويشارك في الفيلم ضيوف شرف هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم.




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