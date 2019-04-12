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تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ بسام الشامسي شقيق...
طرحت الفنانة نانسي عجرم أغنية جديدة بعنوان “راجل ابن راجل” وهي عبارة عن هدية...
أثارت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجدل بين رواد مواقع التواصل...
عن عمر يناهز الـ74 عاماً توفي الممثل المصري محمود الجندي بأحدى مستشفيات مدينة...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسرّبة للبوستر الدعائي...
تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لموقف محرج أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في دبي؛...
اعتبر الممثل السوري دريد لحام أنها الساحة الفنية في العالم العربي تعاني أزمة...
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر...
في اجواء عائلية مميزة، احتفلت الفنانة نادين الراسي بميلاد طفلها الصغير كارل،...
تُفاجئ الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها، في كل مرّة، بلوك جديد ومختلف لم...