ليفربول, ينتفض, للدفاع, عن, صلاح,

انتفض نادي ليفربول للدفاع عن نجمه المصري محمد صلاح، عقب تعرضه لهجوم عنصري من قبل بعض جماهير تشيلسي.

وقال ليفربول في بيان، اليوم الخميس: "هناك فيديو يتم تداوله عبر الإنترنت، ويتضمن هتافات عنصرية تستهدف أحد لاعبينا، ويرى النادي أنه أمر خطير ومزعج".وأضاف: "هذا الموسم، شهدنا إساءات تمييزية بغيضة داخل الملاعب في إنجلترا وأوروبا وعبر جميع أنحاء العالم".وتابع: "فيما يتعلق بالحادث الأخير، يعمل النادي مع شرطة ميرسيسايد للتأكد من بعض الحقائق حول هذه اللقطة بهدف التعرف على الأفراد المشاركين".وواصل: "يجب إحضار المتهمين ومعاقبتهم في أسرع وقت ممكن. لا يوجد مكان للتعصب والكراهية في كرة القدم".وأتم: "نحن على اتصال مباشر مع نادي تشيلسي في هذا الشأن ونشكره على إدانته للفيديو والتزامهم بالعمل بشكل عاجل لتحديد هوية المتهمين".وكانت مجموعة من جماهير تشيلسي بثت فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تهتف (محمد صلاح إرهابي).وأوضحت تقارير أنه تم التعرف على هوية 3 من المشاركين في الفيديو.ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع ليفربول، الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسبق أن لعب صلاح، بقميص تشيلسي لمدة عام بداية من يناير/كانون ثان 2014، وحتى يناير/كانون ثان 2015، قبل أن يخرج في إعارة إلى فيورنتينا وروما، ثم يتم بيعه للأخير مقابل 15 مليون يورو.تصوير - afp