ليفربول, ينتفض, للدفاع, عن, صلاح,

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شهدت تدريبات فريق بايرن ميونيخ، الخميس، عراكا قويا بين نجمي الفريق، روبرت...
أفادت وسائل إعلام مغربية بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، رفض عرضا من...
اشارت صحيفة آس الإسبانية الى إن نجم نادي برشلونة وقائده ليونيل ميسى كافح...
تأكدت مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أمام بورتو البرتغالي،...
نشر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، عبر حسابه في إنستغرام صورة...
وصل نجم نادي يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو الى الهدف رقم 125 في مسيرته...
أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالانتصار بهدف دون رد على...
حقق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على مانشستر يونايتد، في معقل الأخير "أولد...
تعادل أياكس أمستردام مع ضيفه يوفنتوس، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما...
كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، أن بايرن ميونخ تحرك رسميًا للتعاقد مع أحد...