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سباق الحقل في اعدادية البطوف عرابة بسهل ديرحنا



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تحت شعار "الحياة في الصحة لا في الوجود" نظمت مدرسة البطوف الإعدادية "سباق الحقل" لطبقة الثوامن لزيادة الوعي وحث الطلاب على ممارسة رياضة المشي والركض.. 




 شارك في السباق 200 طالب من طبقة الثوامن مع مربين ومعلمين من المدرسة وبحضور مدير المدرسة الدكتور كمال موعد وبمرافقة كل من المراقبة البلدية وسيارة إسعاف مركز ريم.



واختتم السباق بالقرب من بركة المياه في سهل ديرحنا حيث احتفل باختتام السباق  بتوزيع الجوائز على الفائزين...




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