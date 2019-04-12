جريمة قتل في اللد - مصرع سالم الفقير رميا 21 عاما بالرصاص

لقي الشاب سالم طلبة الفقير 21 عاما من اللد مصرعه فجر اليوم الجمعة رمياً بالرصاص داخل سيارة من قبل مجهولين في احد احياء مدينة اللد .

وتم اقرار وفاة الشاب في المستشفى بعد فشل محاولات انعاشه .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.