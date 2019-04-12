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جريمة قتل في اللد - مصرع سالم الفقير رميا 21 عاما بالرصاص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب سالم طلبة الفقير 21 عاما من اللد مصرعه فجر اليوم الجمعة رمياً بالرصاص داخل سيارة  من قبل مجهولين في احد احياء مدينة اللد .


وتم اقرار وفاة الشاب في المستشفى بعد فشل محاولات انعاشه .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.  




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