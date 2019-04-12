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صور - حريق في بنك مركنتيل فرع ديرحنا دون اصابات



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حريق شب فجر اليوم الجمعة في بنك مركنتيل ببلدة دير حنا .طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المركزي وصلت الى المكان وعملت على اخماد الحريق ، علما ان البنك يتواجد في مبنى به طابق سكني .لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.




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