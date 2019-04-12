ارتفاع, ملموس, على, درجات, الحرارة, لتصبح, أعلى, من, معدلها,

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لقي الشاب سالم طلبة الفقير 21 عاما من اللد مصرعه فجر اليوم الجمعة رمياً بالرصاص...
حريق شب فجر اليوم الجمعة في بنك مركنتيل ببلدة دير حنا .طواقم اطفاء وانقاذ من محطة...
اعلنت لجنة الانتخابات المركزية بعد منتصف الليلة الماضية النتائج النهائية...
فشلت المركبة الفضائية الاسرائيلية "سفر التكوين" في الهبوط على سطح القمر. وقال...
استضافت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم اليوم الخميس 11-4-2019 أكثر من 300 طالب...
لقي حنا رزق حنا (٤٦ عاما)من الرامة مصرعه مساء اليوم الخميس اثر انقلاب جرار زراعي في...
لقي شخص مصرعه واصيب اخرين اثر اصطدام حافلة بمجموعة اشخاص كانوا على جانب الطريق في...
افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن حادث طرق مروع على شارع 65 قرب دبورية أسفر...
صادق المجلس البلدي في مدينة الناصرة مساء اليوم الخميس خلال جلسة عادية على ميزانية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم اعتقال شابين من اصل اجنبي من منطقة...