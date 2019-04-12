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النتائج النهائية لانتخابات الكنيست - ليكود 36 كاحول لفان 35 الجبهة والتغيير 6 التجمع والاسلامية 4 ميرتس 4



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت لجنة الانتخابات المركزية بعد منتصف الليلة الماضية النتائج النهائية لانتخابات الكنيست ال 21 والتي كانت على النحو التالي :


ليكود ٣٦

كاحول لفان 35

الجبهة والتغيير 6

التجمع والاسلامية 4

ميرتس 4

العمل 6

يهدوت هتوارة 7

شاس 8

كحلون 4

ليبرمان 5

اتحاد اليمين 5

اليمين الجديد زوهوت (خارج الكنيست)




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