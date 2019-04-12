النتائج النهائية لانتخابات الكنيست - ليكود 36 كاحول لفان 35 الجبهة والتغيير 6 التجمع والاسلامية 4 ميرتس 4

اعلنت لجنة الانتخابات المركزية بعد منتصف الليلة الماضية النتائج النهائية لانتخابات الكنيست ال 21 والتي كانت على النحو التالي :

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جريمة قتل في اللد - مصرع سالم الفقير رميا 21 عاما بالرصاص 2019-04-12 | 06:10:56 لقي الشاب سالم طلبة الفقير 21 عاما من اللد مصرعه فجر اليوم الجمعة رمياً بالرصاص...

صور - حريق في بنك مركنتيل فرع ديرحنا دون اصابات 2019-04-12 | 06:20:11 حريق شب فجر اليوم الجمعة في بنك مركنتيل ببلدة دير حنا .طواقم اطفاء وانقاذ من محطة...

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها 2019-04-12 | 05:58:13 اليوم الجمعة: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات...

تحطم مركبة فضاء اسرائيلية قبل هبوطها على سطح القمر 2019-04-11 | 22:30:57 فشلت المركبة الفضائية الاسرائيلية "سفر التكوين" في الهبوط على سطح القمر. وقال...

الثانوية الشاملة في كفر قاسم تستقبل طلاباً من إعدادية كفر قاسم وكفر برا لإستيعابهم السنة الدراسية القادمة 2019-04-11 | 22:16:54 استضافت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم اليوم الخميس 11-4-2019 أكثر من 300 طالب...

مصرع حنا رزق حنا من الرامة جراء انقلاب جرار زراعي 2019-04-11 | 22:07:12 لقي حنا رزق حنا (٤٦ عاما)من الرامة مصرعه مساء اليوم الخميس اثر انقلاب جرار زراعي في...

مصرع شخص واصابة اخرين اثر حادث طرق مروع في النقب 2019-04-11 | 19:48:44 لقي شخص مصرعه واصيب اخرين اثر اصطدام حافلة بمجموعة اشخاص كانوا على جانب الطريق في...

اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع قرب دبورية 2019-04-11 | 19:28:59 افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن حادث طرق مروع على شارع 65 قرب دبورية أسفر...

المصادقة على ميزانية بلدية الناصرة لعام 2019 بقيمة 375 مليون شيكل 2019-04-11 | 18:56:03 صادق المجلس البلدي في مدينة الناصرة مساء اليوم الخميس خلال جلسة عادية على ميزانية...