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تحطم مركبة فضاء اسرائيلية قبل هبوطها على سطح القمر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 فشلت المركبة الفضائية الاسرائيلية "سفر التكوين" في الهبوط على سطح القمر.

وقال عوفر دورون المدير العام لقسم الفضاء في صناعات الفضاء الإسرائيلية "لسوء الحظ لم تصل المركبة الفضائية إلى القمر بالكامل".

فيما قالت مصادر عبرية ان المركبة الفضائية الإسرائيلية تحطمت على سطح القمر.

وتحمل مركبة الفضاء الصغيرة كبسولة تحتوي على ملفات رقمية، ونسخة من التوراة في حجم عملة معدنية، ورموز إسرائيلية، وأقراص تتضمن رسوم أطفال وأغاني عبرية ووثيقة الاستقلال والنشيد الإسرائيلي، وتذكارات لناج من المحرقة. كان من المقرر ان تترك على سطح القمر للأجيال القادمة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن المركبة الفضائية بحجم غسالة ملابس، وتزن 585 كيلوغرامًا، ويبلغ ارتفاعها مترًا ونصف.

 

تحطم مركبة فضاء اسرائيلية قبل هبوطها على سطح القمر




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