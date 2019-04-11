الثانوية, الشاملة, في, كفر, قاسم, تستقبل, طلاباً, من, إعدادية, كفر, قاسم, وكفر, برا, لإستيعابهم, السنة, الدراسية, القادمة,

استضافت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم اليوم الخميس 11-4-2019 أكثر من 300 طالب وطالبة من صفوف التواسع من إعدادية الحياة في كفر قاسم وإعدادية كفر برا، وذلك ضمن فعاليات اليوم المفتوح في المدرسة بهدف تعريف الطلاب عن المدرسة والتخصصات التي تطرحها أمامهم.

رافق طلاب إعدادية الحياة كل من المعلمات نهاية عيسى، هدى عامر، ندى عامر، إيمان عامر، غدير عامر، عفاف غرّة، ناهد طه، هيام عيسى، صالحة عامر نبيلة عيسى، يسرى عامر أميرة عامر، والمعلمين راتب بن بري ورمزي عيسى. ورافق طلاب كفر برا كل من المعلمات نزهة ريان، سلوى ريان، سالي شواهنة، هالة عاصي ودنيا أبو زايد.استقبل الطلاب ومعلميهم مدير المدرسة الأستاذ إياد عامر وطاقم المعلمين، وهذا ورحّب بالجميع في ساحة المدرسة ومن ثم عرض عليهم برنامج اليوم الذي شمل العديد من محطات توزع عليها الطلاب ضمن خطة عمل واضحة.بعدها تم تقسيم الصفوف في مجموعات من أجل البدء في جولات في المحطات التي شملت: عرض إنجازات المدرسة، فعالية باللغة الإنجليزية عن طريق كاهوت، إلكترونيكا، فيزياء، بيئة، מוט"ל، كيمياء، بيولوجيا وحاسوب.بعدها تناول الجميع الفطور في ساحة المدرسة. بعد ذلك تم البدء في التعرف على التخصصات، حيث تم تخصيص عشرة دقائق للوقوف على كل محطة للتعرف عليها، حيث قام طلاب الثانوية الشاملة كل في تخصصه تزويد الطلاب بشرح وافٍ عن التخصص من خلال العرض المحوسب والتجارب في المختبرات والشرح والتجارب الفيزيائية والروبوتيكا.وفي هذا السياق قالت الطالبة غرام عيسى من الصف الحادي عشر، والمشاركة في الشرح عن تخصص البيولوجيا:" نشكر المدرسة على إعطاؤنا الفرصة لأن نقوم نحن الطلاب بالشرح للطلاب عن التخصص، فهذا يزيد من مهاراتنا الحياتية المهمة مثل التحدث أمام الناس وزيادة الثقة بالنفس، مؤكدة على أن الطلاب الضيوف استمتعوا بسماع الشرح عن تخصص البيولوجيا بطريقة مميزة تشجع الطلاب إختيار هذا التخصص إذا توفرت لهم الشروط الأساسية لشق طريق النجاح فيه".بعد الانتهاء من التعرف على التخصصات، تم عقد جلسة تقييم للمعلمين الضيوف والمعلمين من المدرسة الثانوية الشاملة في غرفة المعلمين من أجل تطوير وتحسين في اليوم المفتوح العام قادم.هذا وعبّر معلمو الإعدادية عن مدى إعجابهم بالتنظيم والابداع الذي شهدوه ثم التخصصات الراقية التي توفرها المدرسة.والطلاب الضيوف من جانبهم أعربوا عن سعادتهم في المشاركة في فعاليات اليوم المفتوح، فالطالبة أمارة عودة من إعدادية الحياة قالت:" الجميع لاحظ التحضير الممتاز لإستقبالنا وتوفير الشرح عن كل التخصصات حتى يتسنى لنا الطلاب التفكير وإختيار التخصص المناسب، مؤكدة على أن الثانوية الشاملة تحرص على توفير بيئة تعليمية عصرية واَمنة".وفي حديث مع مدير المدرسة الدكتور إياد عامر قال:" بعون الله يوجد في مدرستنا الكثير من التخصصات التي يمكن للطالب أن يختار منها ما يناسبه، مشدداً على أنه لا حاجة للذهاب لمدارس خارج القرية فالتخصصات موجودة ولدى المدرسة معلمين أكفاء وذوي خبرة يعلمون التخصصات".وأكد المدير على أن نسبة استحقاق البجروت זכאות أرتفعت بنسبة ملحوظة بعدما كانت متدنية قبل نحو خمسة سنوات والنسبة إجتازت ال-89 بفضل الله وكرمه.وتمنى المدير التوفيق والنجاح للجميع، وأكد على أن الثانوية الشاملة على أهبة الإستعداد لإستقبال الطلاب العام الدراسي القادم 2019/2020.