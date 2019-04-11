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مصرع رجل اثر انقلاب جرار زراعي في الرامة



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لقي رجل بالاربعينيات من عمره مصرعه مساء اليوم الخميس اثر انقلاب جرار زراعي في بلدة الرامة , الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة السائق على الفور .


دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع رجل اثر انقلاب جرار زراعي في الرامة




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