مصرع, رجل, اثر, انقلاب, جرار, زراعي, في, الرامة,

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استضافت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم اليوم الخميس 11-4-2019 أكثر من 300 طالب...
لقي شخص مصرعه واصيب اخرين اثر اصطدام حافلة بمجموعة اشخاص كانوا على جانب الطريق في...
افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن حادث طرق مروع على شارع 65 قرب دبورية أسفر...
صادق المجلس البلدي في مدينة الناصرة مساء اليوم الخميس خلال جلسة عادية على ميزانية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم اعتقال شابين من اصل اجنبي من منطقة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :النيابة العمة لواء...
جاء في بيان صادر عن الحركة الإسلامية، اليوم الخميس : "الحركة الاسلامية تشكر أهلنا...
فجعت مدينة رهط اليوم الخميس بخبر وفاة الطفل الرضيع امير حسان القريناوي البالغ من...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : شرطة اسرائيل...
اضافت الفرس اسطورةلصاحبها محمد بصول من الرينة بطولة جديدة الى سجلها القياسي في...