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من 13 الى .. 10 والقادم أعظم



  |   فيدا مشعور   |   اضافة تعليق



كنت أعتقد, مثل الجميع, أنه عندما تم الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات فإن الأحزاب العربية ستنطلق وبقوة دفاعاً عن.. المواطن.. وعن أرضه وعن وطنه ومقدساته.. حسب المثل القائل "في اتحادكم قوة".. خاصة وأن ثقتنا بالقوى المتكاتفة ستجعل منا أحد أكبر الأحزاب في الكنيست.

لكن إذا بي وبكم مخطئون. 
كنت أعتقد مثلكم أن الإنجاز الكبير بقوتنا سيؤدي الى الاعتراف بمواطنة العربي التي سُلبت منه... واذا بي وبكم مخطئون.
كنت أعتقد مثل الجميع.. إن قوتنا الكبيرة ستغير من سياسات الدولة كثيراً وتلبي مطالبنا من توسيع مسطح قرانا ومن عدم التعرض لهدم بيوتنا ومن الأخذ بعين الاعتبار توظيف شبابنا في جميع الشركات والمكاتب. وإذا بكم وبي مخطئون؟
كنت أعتقد أن الفرصة الذهبية لمناقشة جميع قضايانا المستعصية باتت في طريقها الى الحل وإذا بي وبكم مخطئون.
كنت اعتقد ان مصالح المواطن وهمومه واحدة.
كنت اعتقد أن جميع القوائم العربية لها نفس الهدف ولها نفس الهموم ونفس المتطلبات وتتكلم بلغة الضاد. وإذا بي وبكم مخطئون.. اذ تبيّن ان الكراسي كانت هي الموضوع وهي القضية وهي الوطن بالنسبة للأحزاب العربية!!!!! 
لم نعلم لا أنا ولا أنتم بذلك!!
ويا للعار أن تكون الكراسي هي السر العظيم ولبّ القضية.
وإذا بالكراسي صاحبة الأفضلية وهي تحل محل الوطن والتراب والشعب...
أقول للمتنافسين في الانتخابات: بانقساماتكم هذه.. محوتم المواطن وجعلتم منه فريسة سهلة للعنصرية وهدفاً أمام حكومة يمينية شرسة قادمة تحاول أن تقلعنا من جذورنا.
ربما لم يكن يعلم ولم يتصور الممثلون أن الشعب هو الذي يصنع القادة باختياره, وأن الناخب العربي ليس بقطيع من الغنم..
إذن لا تلوموا إلا أنفسكم,,,
خاصة في ظل سيطرة الحكومة اليمينية القادمة التي لن تعترف بدولة جميع مواطنيها..
وكذلك ستوجه ضد المواطن العربي  تمييزاً خبيثاً يتفشى بين أحزاب اليمين كلها.
هذه هي إحدى صور اللامعقول بعد الانتخابات.
لكن لن يتنازل المواطن العربي عن حلم يحتفل فيه يوما بقوته البرلمانية تحت إطار واحد.. ولا نحتاج فيه الى استعمال الأدوية لتخفيف أوجاعه وآلامه. 
لن يتنازل المواطن العربي عن حلم  التوصل الى اتفاق عربي موحّد حتى نبقى في أرضنا وتكبر قوتنا وصلابتنا ويصبح لنا حضور يحسب له ألف حساب.
*    *    *
بدها شوية توضيح...


 الأحزاب اليهودية حصلت على 123 ألف صوت تقريباً في البلدات العربية = ما شاء الله...


 كفى إسقاطاً للاتهامات واللوم على الحكومة في فشلنا...


 مرشّحو الانتخابات اليمينية في البلاد حازوا على أعلى نسبة أصوات من الشمال ومن الجنوب وليس من الوسط.. إن دلّ على شيء, فعلى ماذا؟!.


 يبدو أن بعض "القيادات" لا تتنازل إلا "بالدفش والرفش"؟ّّ!!


 آلاء صالح, أيقونة التظاهرات في السودان وطالبة الهندسة المعمارية, بعد ظهورها وهي تقف على سيارة تقود حشود المتظاهرين, طالبت بحق شعبها وحقوقها كامرأة... كل الاحترام. 


 ما زلنا نطوش على شبر ميّ ويغرق أطفالنا في سطل ميّ, الى متى؟؟....
 ڤيدا مشعور
من 13 الى .. 10 والقادم أعظم




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