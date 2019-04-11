مصرع, شخص, واصابة, اخرين, اثر, حادث, طرق, مروع, في, النقب,

لقي شخص مصرعه واصيب اخرين اثر اصطدام حافلة بمجموعة اشخاص كانوا على جانب الطريق في منطقة شمرياهو في النقب مساء اليوم الخميس .

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة شاب ونقلت 4 اخرين الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .