تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-11 20:09:42 من 13 الى .. 10 والقادم أعظم |  2019-04-11 19:48:44 مصرع شخص واصابة اخرين اثر حادث طرق مروع في النقب |  2019-04-11 19:28:59 اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع قرب دبورية |  2019-04-11 18:56:03 المصادقة على ميزانية بلدية الناصرة لعام 2019 بقيمة 375 مليون شيكل |  2019-04-11 18:31:29 اعتقال شابين بعد العثور على مليون ونصف دولار مزيفة قرب البعينة |  2019-04-11 18:22:52 اتهام ٣ شبان من الناصرة بسرقة دراجة نارية والاعتداء على مواطن من مجدال هعيمك |  2019-04-11 16:46:16 الاسلامية: تفكيك المشتركة أصابنا بخيبة أمل وأحدث رد فعل غاضب وعزوف قطاع واسع من الناس عن التصويت |  2019-04-11 16:20:01 فاجعة في رهط -مصرع الطفل امير حسان القريناوي (سنة) بعد ان سقط وغرق في دلو ماء فيه مواد تنظيف |  2019-04-11 16:13:26 السودان - من هو "عوض بن عوف" الذي أعلن اعتقال البشير وألقى البيان رقم "1" ؟ |  2019-04-11 15:46:05 ضبط أسلحة في سخنين ومجد الكروم ونحف وطمرة وعرابة |  2019-04-11 15:37:18 صور - الفرس الريناويه اسطورة تحطم رقما قياسيا جديدا في عالم جمال الخيل العربي الاصيل |  2019-04-11 15:34:20 عربي أراد الوصول إلى بريطانيا بطريقة لا تخطر على البال |  2019-04-11 15:08:30 الجيش السوداني يعزل البشير ويعتقله |  2019-04-11 15:01:53 اكتشاف رفات نوع جديد من البشر في الفلبين |  2019-04-11 14:09:11 النائبة ميخال روزين من حزب ميرتس تطالب بفحص عاجل لتهديدات الليكود ضد المصوتين العرب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع شخص واصابة اخرين اثر حادث طرق مروع في النقب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي شخص مصرعه واصيب اخرين اثر اصطدام حافلة بمجموعة اشخاص كانوا على جانب الطريق في منطقة شمرياهو في النقب مساء اليوم الخميس .


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة شاب ونقلت 4 اخرين الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




كلمات متعلقة

مصرع, شخص, واصابة, اخرين, اثر, حادث, طرق, مروع, في, النقب,

تابعونــا

اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع قرب دبورية اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع قرب دبورية 2019-04-11 | 19:28:59

افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن حادث طرق مروع على شارع 65 قرب دبورية أسفر...

المصادقة على ميزانية بلدية الناصرة لعام 2019 بقيمة 375 مليون شيكل المصادقة على ميزانية بلدية الناصرة لعام 2019 بقيمة 375 مليون شيكل 2019-04-11 | 18:56:03

صادق المجلس البلدي في مدينة الناصرة مساء اليوم الخميس خلال جلسة عادية على ميزانية...

اعتقال شابين بعد العثور على مليون ونصف دولار مزيفة قرب البعينة اعتقال شابين بعد العثور على مليون ونصف دولار مزيفة قرب البعينة 2019-04-11 | 18:31:29

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم اعتقال شابين من اصل اجنبي من منطقة...

اتهام ٣ شبان من الناصرة بسرقة دراجة نارية والاعتداء على مواطن من مجدال هعيمك اتهام ٣ شبان من الناصرة بسرقة دراجة نارية والاعتداء على مواطن من مجدال هعيمك 2019-04-11 | 18:22:52

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :النيابة العمة لواء...

الاسلامية: تفكيك المشتركة أصابنا بخيبة أمل وأحدث رد فعل غاضب وعزوف قطاع واسع من الناس عن التصويت الاسلامية: تفكيك المشتركة أصابنا بخيبة أمل وأحدث رد فعل غاضب وعزوف قطاع واسع من الناس عن التصويت 2019-04-11 | 16:46:16

جاء في بيان صادر عن الحركة الإسلامية، اليوم الخميس : "الحركة الاسلامية تشكر أهلنا...

فاجعة في رهط -مصرع الطفل امير حسان القريناوي (سنة) بعد ان سقط وغرق في دلو ماء فيه مواد تنظيف فاجعة في رهط -مصرع الطفل امير حسان القريناوي (سنة) بعد ان سقط وغرق في دلو ماء فيه مواد تنظيف 2019-04-11 | 16:20:01

فجعت مدينة رهط اليوم الخميس بخبر وفاة الطفل الرضيع امير حسان القريناوي البالغ من...

ضبط أسلحة في سخنين ومجد الكروم ونحف وطمرة وعرابة ضبط أسلحة في سخنين ومجد الكروم ونحف وطمرة وعرابة 2019-04-11 | 15:46:05

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : شرطة اسرائيل...

صور - الفرس الريناويه اسطورة تحطم رقما قياسيا جديدا في عالم جمال الخيل العربي الاصيل صور - الفرس الريناويه اسطورة تحطم رقما قياسيا جديدا في عالم جمال الخيل العربي الاصيل 2019-04-11 | 15:37:18

اضافت الفرس اسطورةلصاحبها محمد بصول من الرينة بطولة جديدة الى سجلها القياسي في...

النائبة ميخال روزين من حزب ميرتس تطالب بفحص عاجل لتهديدات الليكود ضد المصوتين العرب النائبة ميخال روزين من حزب ميرتس تطالب بفحص عاجل لتهديدات الليكود ضد المصوتين العرب 2019-04-11 | 14:09:11

توجهت عضو الكنيست ميخال روزين من حزب ميرتس اليوم الخميس الى المستشار القضائي...

طاقم من مشفى المقاصد في القدس يستخرج رصاصة استقرت في قلب طفلٍ من غزة 12 يوماً طاقم من مشفى المقاصد في القدس يستخرج رصاصة استقرت في قلب طفلٍ من غزة 12 يوماً 2019-04-11 | 12:35:13

نجح طاقم من قسم جراحة قلب الأطفال في مشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في القدس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مؤنس دبور لسعة هدف باكورة اهداف سجا ريد بول مهاجم فريق الناصرة مدينة زاهر ناصر الوالد الاب الثاكل لا تسافري ليان بكاء المرحومة عملية اسطنبول رضيعة مخدرات طرعان تسمم والدها يدخن الى جانبها مستشفى اصابة رمبام شبان الناصرة تأييد داعش تنظيم مشاركة ارهابي سليمان عائلة محكمة احتراق شاحنة سيارة دون اصابات ميشور ادوميم شمارف القدس اطفاء اخماد حريق 13 اصابة رضيعة اصابات خطيرة سيارة حافلة مفرق شوكت حورة الجنوب النقب حادث طرق مروع 7 اصابات حادث طرق بين حافلة سيارة خصوصية قرب بسمة طبعون رمات يشاي شارع 75اضراب تحذيري عدد من السلطات المحلية تقليصات المزايا الضريبية مصرع عامل عربي انهيار حائط ورشة بناء بني براك تل ابيب جسر الزرقاء موجة عنف اصابة فتى عبوره الشارع موجة اطلاق نار سلاح عنف تكريم المربية سميحة نصار مدينة تقاعد خروجها خدمة 35 عاما مشاركة واسعة الحكم الشيخ رائد صلاح محكمة النطق القدس وادي الجوز مسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانونتمديد اعتقال طبيب نساء الناصرة مخالفات جنسية متعالجتين شابتين لديه حادث طرق محمد وليد جبارين مصرع وفاة الشاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com