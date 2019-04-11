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اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع قرب دبورية



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افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن حادث طرق مروع على شارع 65 قرب دبورية أسفر عن اصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى المستشفى بواسطة طائرة مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء .


يشار الى أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية , الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .




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