اصابة, خطيرة, اثر, حادث, طرق, مروع, قرب, دبورية,

كلمات متعلقةاصابة, خطيرة, اثر, حادث, طرق, مروع, قرب, دبورية,
لقي شخص مصرعه واصيب اخرين اثر اصطدام حافلة بمجموعة اشخاص كانوا على جانب الطريق في...
صادق المجلس البلدي في مدينة الناصرة مساء اليوم الخميس خلال جلسة عادية على ميزانية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم اعتقال شابين من اصل اجنبي من منطقة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :النيابة العمة لواء...
جاء في بيان صادر عن الحركة الإسلامية، اليوم الخميس : "الحركة الاسلامية تشكر أهلنا...
فجعت مدينة رهط اليوم الخميس بخبر وفاة الطفل الرضيع امير حسان القريناوي البالغ من...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : شرطة اسرائيل...
اضافت الفرس اسطورةلصاحبها محمد بصول من الرينة بطولة جديدة الى سجلها القياسي في...
توجهت عضو الكنيست ميخال روزين من حزب ميرتس اليوم الخميس الى المستشار القضائي...
نجح طاقم من قسم جراحة قلب الأطفال في مشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في القدس...