اصابة, خطيرة, اثر, حادث, طرق, مروع, قرب, دبورية,

يشار الى أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية , الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .

افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن حادث طرق مروع على شارع 65 قرب دبورية أسفر عن اصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى المستشفى بواسطة طائرة مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء .

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