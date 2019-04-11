المصادقة, على, ميزانية, بلدية, الناصرة, لعام, 2019, بقيمة, 375, مليون, شيكل,

صادق المجلس البلدي في مدينة الناصرة مساء اليوم الخميس خلال جلسة عادية على ميزانية البلدية لعام 2019 وذلك بقيمة 375 مليون شيكل وذلك بعد مناقشة الميزانية تم تمريرها بتصويت 13 عضواً من ناصرتي وشباب التغيير وقائمة الناصرة الموحدة ومعارضة 5 اعضاء من الجبهة الدمقراطية .

افتتح الجلسة رئيس البلدية علي سلام بحضور القائم باعماله محمد عوايسي ونوابه الحاج سمير سعدي وسامية ابو الرب واعضاء المجلس البلدي ، مراقب البلدية ،محاسب البلدية واخرون.رئيس البلدية علي سلام قال:" البلدية مرت مؤخرا باوضاع اقتصادية صعبة بسبب تعيين لجنة معينة في الدورة السابقة,ادعو الجميع المصادقة على الميزانية حتى نستطيع وضع الأهداف وتحقيق المشاريع من أجل مصلحة الناصرة. البلدية مرت مؤخرا باوضاع اقتصادية صعبة بسبب تعيين لجنة معينة في الدورة الأخيرة بعد عدم المصادقة على الميزانية. كما وأدعو جميع المواطنين تسديد المستحقات حتى نستطيع إتمام المشاريع والعمل لما فيه لمصلحة الناصرة.