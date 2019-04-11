تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-11 20:09:42 من 13 الى .. 10 والقادم أعظم |  2019-04-11 19:48:44 مصرع شخص واصابة اخرين اثر حادث طرق مروع في النقب |  2019-04-11 19:28:59 اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع قرب دبورية |  2019-04-11 18:56:03 المصادقة على ميزانية بلدية الناصرة لعام 2019 بقيمة 375 مليون شيكل |  2019-04-11 18:31:29 اعتقال شابين بعد العثور على مليون ونصف دولار مزيفة قرب البعينة |  2019-04-11 18:22:52 اتهام ٣ شبان من الناصرة بسرقة دراجة نارية والاعتداء على مواطن من مجدال هعيمك |  2019-04-11 16:46:16 الاسلامية: تفكيك المشتركة أصابنا بخيبة أمل وأحدث رد فعل غاضب وعزوف قطاع واسع من الناس عن التصويت |  2019-04-11 16:20:01 فاجعة في رهط -مصرع الطفل امير حسان القريناوي (سنة) بعد ان سقط وغرق في دلو ماء فيه مواد تنظيف |  2019-04-11 16:13:26 السودان - من هو "عوض بن عوف" الذي أعلن اعتقال البشير وألقى البيان رقم "1" ؟ |  2019-04-11 15:46:05 ضبط أسلحة في سخنين ومجد الكروم ونحف وطمرة وعرابة |  2019-04-11 15:37:18 صور - الفرس الريناويه اسطورة تحطم رقما قياسيا جديدا في عالم جمال الخيل العربي الاصيل |  2019-04-11 15:34:20 عربي أراد الوصول إلى بريطانيا بطريقة لا تخطر على البال |  2019-04-11 15:08:30 الجيش السوداني يعزل البشير ويعتقله |  2019-04-11 15:01:53 اكتشاف رفات نوع جديد من البشر في الفلبين |  2019-04-11 14:09:11 النائبة ميخال روزين من حزب ميرتس تطالب بفحص عاجل لتهديدات الليكود ضد المصوتين العرب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المصادقة على ميزانية بلدية الناصرة لعام 2019 بقيمة 375 مليون شيكل



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



صادق المجلس البلدي في مدينة الناصرة مساء اليوم الخميس خلال جلسة عادية على ميزانية البلدية لعام 2019 وذلك بقيمة 375 مليون شيكل وذلك بعد مناقشة الميزانية تم تمريرها بتصويت 13 عضواً من ناصرتي وشباب التغيير وقائمة الناصرة الموحدة ومعارضة 5 اعضاء من الجبهة الدمقراطية .


افتتح الجلسة رئيس البلدية علي سلام بحضور القائم باعماله محمد عوايسي ونوابه الحاج سمير سعدي وسامية ابو الرب واعضاء المجلس البلدي ، مراقب البلدية ،محاسب البلدية واخرون.

رئيس البلدية علي سلام قال:" البلدية مرت مؤخرا باوضاع اقتصادية صعبة بسبب تعيين لجنة معينة في الدورة السابقة,ادعو الجميع المصادقة على الميزانية حتى نستطيع وضع الأهداف وتحقيق المشاريع من أجل مصلحة الناصرة. البلدية مرت مؤخرا باوضاع اقتصادية صعبة بسبب تعيين لجنة معينة في الدورة الأخيرة بعد عدم المصادقة على الميزانية. كما وأدعو جميع المواطنين تسديد المستحقات حتى نستطيع إتمام المشاريع والعمل لما فيه لمصلحة الناصرة. 




كلمات متعلقة

المصادقة, على, ميزانية, بلدية, الناصرة, لعام, 2019, بقيمة, 375, مليون, شيكل,

تابعونــا

مصرع شخص واصابة اخرين اثر حادث طرق مروع في النقب مصرع شخص واصابة اخرين اثر حادث طرق مروع في النقب 2019-04-11 | 19:48:44

لقي شخص مصرعه واصيب اخرين اثر اصطدام حافلة بمجموعة اشخاص كانوا على جانب الطريق في...

اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع قرب دبورية اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع قرب دبورية 2019-04-11 | 19:28:59

افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن حادث طرق مروع على شارع 65 قرب دبورية أسفر...

اعتقال شابين بعد العثور على مليون ونصف دولار مزيفة قرب البعينة اعتقال شابين بعد العثور على مليون ونصف دولار مزيفة قرب البعينة 2019-04-11 | 18:31:29

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم اعتقال شابين من اصل اجنبي من منطقة...

اتهام ٣ شبان من الناصرة بسرقة دراجة نارية والاعتداء على مواطن من مجدال هعيمك اتهام ٣ شبان من الناصرة بسرقة دراجة نارية والاعتداء على مواطن من مجدال هعيمك 2019-04-11 | 18:22:52

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :النيابة العمة لواء...

الاسلامية: تفكيك المشتركة أصابنا بخيبة أمل وأحدث رد فعل غاضب وعزوف قطاع واسع من الناس عن التصويت الاسلامية: تفكيك المشتركة أصابنا بخيبة أمل وأحدث رد فعل غاضب وعزوف قطاع واسع من الناس عن التصويت 2019-04-11 | 16:46:16

جاء في بيان صادر عن الحركة الإسلامية، اليوم الخميس : "الحركة الاسلامية تشكر أهلنا...

فاجعة في رهط -مصرع الطفل امير حسان القريناوي (سنة) بعد ان سقط وغرق في دلو ماء فيه مواد تنظيف فاجعة في رهط -مصرع الطفل امير حسان القريناوي (سنة) بعد ان سقط وغرق في دلو ماء فيه مواد تنظيف 2019-04-11 | 16:20:01

فجعت مدينة رهط اليوم الخميس بخبر وفاة الطفل الرضيع امير حسان القريناوي البالغ من...

ضبط أسلحة في سخنين ومجد الكروم ونحف وطمرة وعرابة ضبط أسلحة في سخنين ومجد الكروم ونحف وطمرة وعرابة 2019-04-11 | 15:46:05

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : شرطة اسرائيل...

صور - الفرس الريناويه اسطورة تحطم رقما قياسيا جديدا في عالم جمال الخيل العربي الاصيل صور - الفرس الريناويه اسطورة تحطم رقما قياسيا جديدا في عالم جمال الخيل العربي الاصيل 2019-04-11 | 15:37:18

اضافت الفرس اسطورةلصاحبها محمد بصول من الرينة بطولة جديدة الى سجلها القياسي في...

النائبة ميخال روزين من حزب ميرتس تطالب بفحص عاجل لتهديدات الليكود ضد المصوتين العرب النائبة ميخال روزين من حزب ميرتس تطالب بفحص عاجل لتهديدات الليكود ضد المصوتين العرب 2019-04-11 | 14:09:11

توجهت عضو الكنيست ميخال روزين من حزب ميرتس اليوم الخميس الى المستشار القضائي...

طاقم من مشفى المقاصد في القدس يستخرج رصاصة استقرت في قلب طفلٍ من غزة 12 يوماً طاقم من مشفى المقاصد في القدس يستخرج رصاصة استقرت في قلب طفلٍ من غزة 12 يوماً 2019-04-11 | 12:35:13

نجح طاقم من قسم جراحة قلب الأطفال في مشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في القدس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انزلاق سيارة حرجة رضيعة طفلة دير الاسد اسعاف نهر الاردن سقوط حادث العثور على جثة شخص مجهول الهوية مدخل حيفا سكة قطار حديدية هدم بيت عائلة عربية مدينة اللد صباح اليوم الخميس شرطة جرافات 3 طوابق بناء غير مرخصمدرسة رأس العامود للبنات الشاملة تحتفل تخريج الفوج الرابع من طالباتها القدس سقوط عامل تخليص سقط من ارتفاع ورشة بناء مدينة حيفا اطفاء انقاذ طواقم طفل سوريا سوري عملية قسطرة قلب مفتوح شنايدر مستشفى الاطفال سامر حرز الله مصرع حادث دهس شارع 20 تل ابيب يافا شرطة اسعاف تحقيق حادث طرق تصادم حادث طرق مروع شاحتين طرق مروع النقب الشرطة الاسعاف رهط كفر قاسمرقاد العذراء كنيسة اعتقال قاصران يهوديان شعارات عنصرية معادية مسيحية اصابة رجل علق تحت سيارة في كراج المنطقة الصناعية الناصرة اسعاف شرطة مستشفى مشتبه سفينة ابحار مرسى ايلات الاردن خفر السواحل اعتقال الطيبة شاب صلاة الفجر مسجد طمرة اطلاق نار اصابة مدينة طاقم طبي الزهراوي مستشفى شرطة قتيلتان حادث طرق مصرع كريات جت شارع 6 اغلاق الشارع الشمال رئيس بلدية اللد يائير رفيفو مأذن صلاة صوت الأذان المس بالدين الاسلامي مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com