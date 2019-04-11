اتهام, ٣, شبان, من, الناصرة, بسرقة, دراجة, نارية, والاعتداء, على, مواطن, من, مجدال, هعيمك,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :النيابة العمة لواء الشمال تقدم لائحة اتهام وطلب لتمديد التوقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية ضد ثلاثة مشتبهين (20،22،17عام) من سكان مدينة الناصرة، بتهمة القيام بعملية سطو عنيف ضد أحد سكان مجدال هعيمك الذي كان في طريقه إلى كراج في يافة الناصرة عندما إستقل دراجة نارية من نوع كواساكي.

بداية هذه القضية هي يوم 29.3.19 مع تلقي بلاغ مركز الشرطة 100 بلاغ حول عملية سطو عنيف لدراجة نارية من نوع كاواساكي في بلدة يافا- الناصرة.

مع تلقي البلاغ وصل افراد من الشرطة إلى المكان فقابلوا المشتكي الذي قال لهم إنه تعرض لهجوم من قبل عدد من الشبان الذين سرقوا دراجته النارية، فتوجوا الى صاحب الكراج ، وبداوا بعمليات التفتيش عن المشتبهين وعن الدراجة النارية.

عندما وصلوا إلى منطقة الوادي، لاحظ المشتبهون قدوم الضحية وصاحب الكراج، وعندها لاذوا بالفرار تاركين الدراجة النارية على الأرض.

على الفور وصل أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا بنشاط مسح وتفتيش لرصد المشتبهين.

بعد إجراء تحقيق سريع، تمكن محققو الشرطة من تحديد موقع السيارة والتي استعملها المشتبهون في عملية السطو، وفي وقت لاحق، تم ألقاء القبض على المتهمين وتم توقيفهم جميعًا وتم تمديد فترة توقيفهم من وقت لآخر بناءً على طلب الشرطة في محكمة صلح الناصرة.

مع نهاية تحقيق مكثف، نجح المحققون في بناء بنية إدلة وأثباتات ضد المشتبهين بتهمة السطو بظروف خطيرة، حتى قامت النيابة العامة (لواء الشمال) لائحة اتهام ضد المتهمين وطلب تمديد توقيفهم حتى نهاية الإجراءات.

