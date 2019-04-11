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فاجعة في رهط -مصرع الطفل امير حسان القريناوي (سنة) بعد ان سقط وغرق في دلو ماء فيه مواد تنظيف



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فجعت مدينة رهط اليوم الخميس بخبر وفاة الطفل الرضيع امير حسان القريناوي البالغ من العمر عاما واحد بعد ان سقط داخل دلو ماء بداخله مواد تنظيف مساء امس في مدينة رهط ...

 
وتم امس نقل الطفل الى المستشفى في محاولة لانعاشه واليوم اقر الطاقم الطبي وفاته في مستشفى سوروكا ببئر السبع.

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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