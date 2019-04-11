الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني من أغسطس 2015، ونائب أول رئيس السودان من 21 فبراير 2019.

ولد بن عوف في مستهل الخمسينيات بقلعة ود مالك بقرية "قري"، والتحق بالكلية الحربية وتلقى تدريبه العسكري في مصر، وتخرج في الدفعة 23 مدفعية .عمل مدرباً بكلية القادة والأركان السودانية. وكان قريبا من انقلاب البشير عام 1989 ضد حكومة "الصادق المهدي"، ما أتاح له الفرصة للترقي والتدرج في المناصب العسكرية، ليعمل مديرا لجهاز الأمن، ومديرا لهيئة الاستخبارات العسكرية والامن الإيجابي، ثم نائبًا لرئيس أركان القوات المسلحة.لعب دوراً في تحسين العلاقات السودانية الأريترية عندما ترأس اللجنة الأمنية للمفاوضات (السودانية – الأريترية).تقاعد عام 2010 ، وعين سفيراً في وزارة الخارجية حيث تولى منصب مدير إدارة الأزمات قبل أن يم نقله قنصلاً عاماً للسودان في القاهرة ثم سفيراً للخرطوم لدى سلطنة عمان.في أغسطس عام 2015، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً جمهورياً بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيراً لوزارة الدفاع الوطني.مطلع يناير 2019 بدأ يتحدث بنبرة تصالحية تجاه الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر 2019، قائلاً إن الشبان الذين شاركوا في المظاهرات الأخيرة لهم "طموح معقول".في 23 فبراير 2019، عين البشير وزير دفاعه بن عوف نائبا أولا له، مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، وكانت سابقة أولى يلجأ لها البشير في حكوماته التي أنشأها منذ انقلابه قبل 30 عاما، بأن يجمع نائبه منصبا وزاريا، وذلك تحت وطأة ضغط الحراك الشعبي، ومحاولة البشير عسكرة الحكومة.جاء ذلك بعد إعلان البشير في اليوم السابق حالة الطوارئ في السودان لعام واحد، وتعيينه حكومة مؤقتة مع الإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والعدل، استجابة للاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ ديسمبر 2019.