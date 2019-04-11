ضبط, أسلحة, في, سخنين, ومجد, الكروم, ونحف, وطمرة, وعرابة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :

شرطة اسرائيل تواصل عملها بشكل حازم وصارم من أجل الوصول إلى هؤلاء المجرمين الذين ينهجون نهج العنف ويقوموا باستخدام الأسلحة غير القانونية في مجال النزاعات أو العمليات الإجرامية، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة الاسلاحة غير القانونية في المجتمع بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص.خلال انشطة مبادرة والتي نفذت خلال نهاية الاسبوع على يد أفراد شرطة إسرائيل بما فيها افراد من حرس الحدود في:🔹 عبلين : خلال تفتيش منطقة مفتوحة بالقرب من بيت مشتبه تم ضبط سلاح من نوع كارلو، المشتبه (35، عبلين) تم توقيفه على ذمة التحقيق واليوم أحيل الى محكمة الصلح في عكا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.🔹في قرية نحف، خلال تفتيش ساحة بيت، تم العثور على ذخيرة لمسدس 9 ملم ، وعلب مفرقعات. تم توقيف مشتبه (20 عام، نحف) على ذمة التحقيق.🔹 مجد الكروم : خلال تفتيش داخل ورشة بناء، تم العثور على مسدس من نوع cz، فتم ضبطه على يد أفراد الشرطة.🔹في سخنين، خلال عملية تفتيش في ساحة بيت، تم ظبط مسدس من طراز "ايروسوفت" ، تم توقيف مشبوة(35، سخنسن) على ذمة التحقيق.🔹في عرابة ، خلال عملية تفتيش في أرض زراعية، تم ظبط مشط ذخيرة لبندقية من نوع m-16.🔹في طمرة ، خلال تفتيش في منطقة مفتوحة بالمقربة من بيت مشتبه ، تم العثور على مسدس من نوع"ايروسفت" تم توقيف المشتبه (47، طمرة) على ذمة التحقيق.شرطة اسرائيل ستواصل العمل من اجل رصد الأسلحة غير القانونية والكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الممتثلين للقانون وتعزيز شعورهم بالأمان.