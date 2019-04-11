ضبط, أسلحة, في, سخنين, ومجد, الكروم, ونحف, وطمرة, وعرابة,

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جاء في بيان صادر عن الحركة الإسلامية، اليوم الخميس : "الحركة الاسلامية تشكر أهلنا...
فجعت مدينة رهط اليوم الخميس بخبر وفاة الطفل الرضيع امير حسان القريناوي البالغ من...
اضافت الفرس اسطورةلصاحبها محمد بصول من الرينة بطولة جديدة الى سجلها القياسي في...
توجهت عضو الكنيست ميخال روزين من حزب ميرتس اليوم الخميس الى المستشار القضائي...
نجح طاقم من قسم جراحة قلب الأطفال في مشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في القدس...
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية قبل ظهر اليوم عن انتهاء فرز الأصوات في المظاريف...
شرعت طواقم تابعة للأوقاف الاسلامية، اليوم الخميس، بنصب "الشوادر" والمظلات الضخمة...
تعرض مساء امس الاربعاء، طفل من النقب يبلغ من العمر عام ونصف للغرق في دلو بداخله...
توقعت دائرة الارصاد إن معظم الخرائط الجوية والنماذج العددية العالمية المعتمدة...
وقع حادث طرق صباح اليوم الخميس في مدينة حيفا، حيث انقلبت سيارة خصوصية في جادة...