صور - الفرس الريناويه اسطورة تحطم رقما قياسيا جديدا في عالم جمال الخيل العربي الاصيل

اضافت الفرس اسطورةلصاحبها محمد بصول من الرينة بطولة جديدة الى سجلها القياسي في بطولة جمال الخيل العربي في مدينة تل ابيب ، حيث تملك اسطورة في مسيرتها نحو 23 بطولة ، منها 20 ميدالية ذهبية كرقم قياسي على مستوى العالم .

الفرس اسطوره بعمر 6 سنوات لصاحبها الشاب رجل الاعمال محمد احمد بصول من الرينه ، اسطوره تطمح لبطولات عديده خارج البلاد قريباً لتستمر في حصد الارقام القياسيه برفقة عارضها الشاب عبودي شلبي من قرية اكسال ، الذي يبدع في فن التعامل معها .وقال محمد بصول صاحب الفرس اسطوره : نطمح للعديد من المسابقات وعروض الجمال الكبيرة والعالمية خارج البلاد ، حيث تستعد اسطوره للسفر الى بلجيكا في نهاية الشهر للمشاركة في مسابقة هناك.