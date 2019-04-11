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صور - الفرس الريناويه اسطورة تحطم رقما قياسيا جديدا في عالم جمال الخيل العربي الاصيل



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



اضافت الفرس اسطورةلصاحبها محمد بصول من الرينة بطولة جديدة الى سجلها القياسي في بطولة جمال الخيل العربي في مدينة تل ابيب ، حيث تملك اسطورة في مسيرتها نحو 23 بطولة ، منها 20 ميدالية ذهبية كرقم قياسي على مستوى العالم .



الفرس اسطوره بعمر 6 سنوات لصاحبها  الشاب  رجل الاعمال محمد احمد بصول من الرينه ، اسطوره تطمح لبطولات عديده خارج البلاد قريباً لتستمر في حصد الارقام القياسيه برفقة عارضها الشاب  عبودي شلبي من قرية اكسال ، الذي يبدع في فن التعامل معها .



وقال محمد بصول صاحب الفرس اسطوره : نطمح للعديد من المسابقات وعروض الجمال الكبيرة والعالمية خارج البلاد ، حيث تستعد اسطوره للسفر الى بلجيكا في نهاية الشهر للمشاركة في مسابقة هناك.




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