احذروا, .., المبيضات, تضر, بروتين, الأسنان,

وفقاً لدراسة ستُعرض هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، فإن المبيضات لها تأثيرات سلبية على الأسنان، وذلك لاحتوائها على بيروكسيد الهيدروجين الذي يمكن أن يضر أنسجة العاج تحت مينا الأسنان.

وقالت كيلي كينان، الباحثة بجامعة ستوكتون ومؤلفة الدراسة، في بيان صحفي: "سعينا إلى مزيد من التوصيف لما يقوم به بيروكسيد الهيدروجين للكولاجين الذي يشكل جزءاً كبيراً من طبقة العاج".وأضافت: "استخدمنا أسناناً كاملة في الدراسة وركزنا على تأثير بيروكسيد الهيدروجين على البروتينات. عندما طبقنا بيروكسيد الهيدروجين على العاج، قام بتقسيم البروتين إلى أجزاء. كما أظهرت النتائج بأن التركيز العالي من بيروكسيد الهيدروجين يؤدي إلى اختفاء بروتين الكولاجين الأصلي"ويقول الباحثون إنهم سيواصلون معرفة تأثير بيروكسيد الهيدروجين على بروتينات الأسنان، وما إذا كان الضرر الذي يحدثه الكولاجين دائماً، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.