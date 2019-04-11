الجيش, السوداني, يعزل, البشير, ويعتقله,

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أفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية بأن الرئيس السوداني عمر البشير، حاول ليلة أمس...
أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بعد استدعاءها...
اكدت مصادر صحفية في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس بأنه تم الإفراج عن...
نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية سودانية تأكيدها نبأ تنحي الرئيس عمر البشير،...
لا تزال الصورة غامضة حول مصير الرئيس السوداني عمر البشير، بعد رواج أنباء متضاربة...
قالت مصادر مطلعة إن مصر انسحبت من الجهود الأمريكية لتشكيل "الناتو العربي" على...
بعد 30 عاما على حكمه السودان، سقط الرئيس السوداني عمر البشير صباح اليوم. وقالت...
أفادت وكالة أنباء رويتر أن مصادر في واشنطن تتوقع أن يعرض الرئيس الأمريكي دونالد...
أكدت مصادر من السودان الخميس تنحي الرئيس السوداني عمر البشير. وأضافت نفس المصادر...
حدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، يوم الــ 4 تموز المقبل تاريخاً...