الجيش, السوداني, يعزل, البشير, ويعتقله,

أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني، في بيان متلفز، "اقتلاع النظام والتحفظ على رأس النظام في مكان آمن" وتعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ.

وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وتعطيل العمل بالدستور، والبدء بفترة انتقالية لمدة عامين، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، مع فرض حظر تجوال لمدة شهر كامل.كما أعلن وزيرالدفاع، في بيان أذاعه التلفزيون السوداني، منذ قليل، حل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات، وتولي مجلس عسكري الحكم في البلاد، تمهيدا لوضع دستور جديد في البلاد.