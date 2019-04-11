شقيق, أحلام, يثير, الجدل, بأنوثته, ؟-, صورة,

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ ​بسام الشامسي​ شقيق الفنانة الإماراتية ​أحلام​، حيث أثارت جدلاً واسعاً وتعرض بسببها للكثير من الإنتقادات بسبب ملامحه الانثوية.

وكان من بين التعليقات "حتى عمليات التجميل نفس أحلام متأثر فيها" و"ياربي ليه كذا يعني أحلام أحسها متدنية ومستقيمه كيف طلع هذا من نفس البيت" و"رجع وجه اختك لو سمحت".ومن ناحية أخرى، أشار الكثير من المتابعين عن الشبه الواضح بينه وبين شقيقته أحلام.ويشار إلى أن بسام عادة ما ينشر عبر صفحته الخاصة صوراً لشقيقته أحلام.