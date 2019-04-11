اكتشاف, رفات, نوع, جديد, من, البشر, في, الفلبين,

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وفقاً لدراسة ستُعرض هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء...
لارتفاع ضغط الدم آثار كبيرة على الصحة إذا لم يتم وضعه تحت السيطرة، ويمكن علاج...
تشكل محاولة العثور على وضعية نوم مريحة أثناء الحمل صراعا يوميا للنساء، لكن دراسة...
ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول المواد الغذائية...
كشف العلماء أن المركبات الوفيرة في نبات الزينة الغني بالألوان، الخزامى، يمكن أن...
يرتبط الجفاف بمجموعة من الأعراض مثل الصداع والدوّار وعدم التركيز والإمساك، إلى...
لطالما سمعنا كثيرا منذ نعومة أظافرنا عن فوائد الجزر لصحة العينين، لكن هل تعلم أنه...
بدأت أجراس كل التلفونات بالرنين في خط ياباني ساخن لمكافحة الانتحار في الساعة...
توصل علماء إلى إمكانية استخدام الفياغرا كعلاج للسيدات الحوامل اللواتي...
ابتكر علماء من جامعة بيتسبرغ الأمريكية طريقة لعلاج مرض نقص المناعة، قد تصبح...