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النائبة ميخال روزين من حزب ميرتس تطالب بفحص عاجل لتهديدات الليكود ضد المصوتين العرب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




توجهت عضو الكنيست ميخال روزين من حزب ميرتس اليوم الخميس الى المستشار القضائي للحكومة عميحاي مندلبيط تطالبه ببحث الضغوطات التي مارسها حزب الليكود ضد المصوتين العرب.

وبحسب ما جاء في الرسالة ان استخدام الكاميرات من قبل الليكود في البلدات العربية يعتبر خرقا سافرا لبند 122(3) من قانون الانتخابات الذي ينص على منع التهديد والترهيب وقت الانتخابات. وان الكاميرات وضعت من اجل ترهيب العرب وتخويفهم من استخدام حقهم القانوني في التصويت.



واضافت تقول ان حملة الليكود الانتخابية الممنهحة التي سبقت يوم الانتخابات ضد العرب هدفت الى اشاعة الخوف ومنع العرب من التصويت.


وقالت النائبة روزين انها ستقدم اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخابات يمنع بموحبه نصب كاميرات في قاعات التصويت الا من قبل لجنة الانتخابات المركزية او الشرطة وليس اية جهة سياسية.




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