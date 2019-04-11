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بريچات تُطلق ولأول مرة حلة احتفالية بطعم "قمر الدين"



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تواصل شركة بريچات ، المختصة في إنتاج العصائر والمشروبات التي تعتمد على فاكهة عالية الجودة، تقليدها وتقدم المفاجآت المثيرة في شهر رمضان، وتُطلق لأول مرة حلة احتفالية بطعم "قمر الدين"، المُنتج من افضل  اصناف  المشمش. مشروب "قمر الدين" هو المشروب الاكثر استهلاكا وطلبا  في شهر رمضان ويُقدم بشكل تقليدي على مائدة الإفطار.


ستُضاف الحلة الاحتفالية من "قمر الدين" الى مشروب الاكثر استهلاكا وطلبا  "تمر هندي" الذي يحظى باقبال كبير في اوساط المستهلكين في شهر رمضان، بالاضافة الى سلسلة رزم سداسية احتفالية بالطعمات المحبوبة ، برتقال وتوت-موز.


نائب المدير العام لشؤون التسويق في بريجات ، اوريت عزرا قالت: "نحن كشركة نؤمن بضرورة ملاءمة المنتجات لجمهور زبائننا وتفضيلاتهم المختلفة على المستوى المجتمعي والمستوى التسويقي". "تمت ملاءمة كل الفعاليات والمنتجات الجديدة  لاحتياجات الزبائن، وتم استثمار الكثير من الموارد والجهود في تطوير وانتاج المنتجات الجديدة، خاصة مشروب" قمر الدين" والذي يُطلق لاول مرة الى جانب المشروب الاكثر استهلاكا وطلبا  "تمر هندي" الذي يحظى بنجاح واقبال كبير في شهر رمضان"." الى جانب المشروبات بالحلة المحدودة "قمر الدين" وتمر هندي" سيتم اطلاق وتسويق المشروبات المحبوبة برزمة مصممة لتلائم تقاليد وعادات الاستهلاك في شهر رمضان المبارك والتي يمكن استخدامها كهدية رائعة لزيارة العائلة والأصدقاء" أضافت عزرا .
 




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