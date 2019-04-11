هل, يؤثرُ, الفلفل, الأسود, على, ضغطِ, الدم, ؟,

كلمات متعلقةهل, يؤثرُ, الفلفل, الأسود, على, ضغطِ, الدم, ؟,
وفقاً لدراسة ستُعرض هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء...
اكتشف علماء الآثار في جزيرة لوزون الفلبينية رفات إنسان، يعتقد العلماء بأنه يعود...
تشكل محاولة العثور على وضعية نوم مريحة أثناء الحمل صراعا يوميا للنساء، لكن دراسة...
ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول المواد الغذائية...
كشف العلماء أن المركبات الوفيرة في نبات الزينة الغني بالألوان، الخزامى، يمكن أن...
يرتبط الجفاف بمجموعة من الأعراض مثل الصداع والدوّار وعدم التركيز والإمساك، إلى...
لطالما سمعنا كثيرا منذ نعومة أظافرنا عن فوائد الجزر لصحة العينين، لكن هل تعلم أنه...
بدأت أجراس كل التلفونات بالرنين في خط ياباني ساخن لمكافحة الانتحار في الساعة...
توصل علماء إلى إمكانية استخدام الفياغرا كعلاج للسيدات الحوامل اللواتي...
ابتكر علماء من جامعة بيتسبرغ الأمريكية طريقة لعلاج مرض نقص المناعة، قد تصبح...