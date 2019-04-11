آس:, ميسي, كافح, لكي, يتنفس, امام, مانشستر, يونايتد,

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أفادت وسائل إعلام مغربية بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، رفض عرضا من...
تأكدت مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أمام بورتو البرتغالي،...
نشر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، عبر حسابه في إنستغرام صورة...
وصل نجم نادي يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو الى الهدف رقم 125 في مسيرته...
أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالانتصار بهدف دون رد على...
حقق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على مانشستر يونايتد، في معقل الأخير "أولد...
تعادل أياكس أمستردام مع ضيفه يوفنتوس، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما...
كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، أن بايرن ميونخ تحرك رسميًا للتعاقد مع أحد...
حسب المدرب السابق لفريق بايرن ميونخ أوتمار هيتسفيلد، فإن أداء النجمين كريستيانو...
استخدم النرويجي، أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أساليب...