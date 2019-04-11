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آس: ميسي كافح لكي يتنفس امام مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اشارت صحيفة آس الإسبانية الى إن نجم نادي ​برشلونة​ وقائده ​ليونيل​ ميسى كافح أمام ​مانشستر يونايتد​ لكى يتنفس بشكل طبيعي بعد الاصطدام مع لاعب اليونايتد ​كريس سمولينغ​ ، على الرغم من ان ميسي لم يعان من كسر في الأنف كما شك الجميع لحظة سقوطه، ولكنه أصيب بانحراف صغير في الحاجز الأنفي، كما عانى ميسي من قطع صغير في الحاجب الأيسر جعله يرى الملعب بصورة ضبابية غير واضحة.



في وقت سيخضع ميسي لفحوصات طبية صباح اليوم الخميس من أجل الاطمئنان عليه بعد تعرضه لكدمة قوية في الوجه، نتج عنها تجمع دموي في وجه اللاعب.




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