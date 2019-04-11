طرحت الفنانة ​نانسي عجرم​ أغنية جديدة بعنوان “راجل ابن راجل” وهي عبارة عن هدية للشعب المصري الذي يحبها وتبادله المحبة.

أغنية "راجل إبن راجل" هي من كلمات ملاك عادل، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل أمّا الكليب فهو بتوقيع بتول عرفه.نانسي كانت منذ سنوات قد قدمت اغنية انت مصري .وكانت قد نشرت نانسي عجرم صورة جديدة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالأبيض والأسود وبدت فيها بغاية الجمال.الأمر الذي دفع بمتابعيها وبسرعة البرق إلى تداولها على صفحاتهم الخاصة عبر هذه الوسائل.