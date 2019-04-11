أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بعد استدعاءها إلى سفارة الإكوادور في لندن اليوم الخميس.

وجاء في بيان شرطة لندن: "تم اعتقال جوليان أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، اليوم الخميس 11 نيسان، من قبل أفراد شرطة العاصمة لندن في سفارة الإكوادور، بناء على أمر قضائي، صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية، يوم 29 حزيران من عام 2012، بسبب عدم المثول أمام المحكمة".وتزامنا مع ذلك، أعلن رئيس الأكوادور، لينين مورينو، عبر تويتر، قرار سحب اللجوء السياسي من أسانج.وقد علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على اعتقال أسانج، وكتبت زاخاروفتا على صفحتها الشخصية على الفيسبوك: "يد الديمقراطية" تخنق الحرية.