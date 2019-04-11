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إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اكدت مصادر صحفية في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس بأنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان.



وياتي هذا التطور عقب وضع الرئيس عمر البشير تحت الاقامة الجبرية.


وشن الجيش السوداني حملة اعتقالات طالت قيادات مقربة من البشير ابرزهم احمد هارون رئيس المؤتمر الوطني السوداني وعلي عثمان محمد طه النائب الستبق للبشير.


وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.




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