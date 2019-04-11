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حزب بينيت وشاكيد يتأرجح بين اجتياز نسبة الحسم من عدمه ويطالب بإعادة فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلنت لجنة الانتخابات المركزية قبل ظهر اليوم عن انتهاء فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة والبدء بفحص جميع المعطيات قبل ان تنشر النتائج الرسمية للانتخابات في وقت لاحق. 



هذا وتسود الساحة الحزبية حالة من الترقب بانتظار هذه النتائج لأنها ستحسم ما إذا كان حزب "هيَمين هحَداش" برئاسة نفتالي بينت واييلت شاكيد قد اجتاز نسبة الحسم ام لا. 


ويطالب الحزب بإعادة فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة وغالبيتها أصوات الجنود .


وجاء صباح اليوم أنه بعد فرز الأصوات في معظم المظاريف المزدوجة، تمكن حزب "هيَمين هحَداش" برئاسة نفتالي بينت واييلت شاكيد من اجتياز نسبة الحسم – حسب مصادر غير رسمية - فحصل على أربعة مقاعد. 


ويأتي ذلك على حساب بعض الأحزاب الأخرى حيث فقد "كاحول لافان" مقعدين، وكل من إيحود مِفلاغوت هيَمين ويهادوت هتوراة مقعدا واحدًا. ويتقدم معسكر اليمين على معسكر الوسط واليسار بفارق أربعة عشر مقعدًا بعد هذه النتيجة.


ماهي نسبة الحسم


ومن الجدير ذكره أن نسبة الحسم تبلغ 3.25% من أصوات المقترعين الصالحة في هذه الجولة الانتخابية، وجاء أن حزب "هيَمين هحَداش" حصل على نسبة 3.26%.


نتائج الانتخابات شبه النهائية

وكانت النتائج شبه النهائية بعد فرز سبعة وتسعين بالمائة من أصوات المقترعين في انتخابات الكنيست قد أشارت إلى ان معسكر اليمين والأحزاب الدينية اليهودية حصل على خمسة وستين مقعدًا مقابل خمسة وخمسين مقعدا لمعسكر الوسط اليسار والأحزاب العربية. ويفيد مراسلنا أن الليكود وكاحول لفان حصلا على خمسة وثلاثين مقعدا لكل منهما. وحصلت الأحزاب ادناه على عدد المقاعد التالية: 


شاس ويهدوت هتوراة: ثمانية مقاعد لكل منهما 

العمل والجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير: ستة مقاعد لكل منهما 

ايحود مفلاغوت هيمين ويسرائيل بيتينو: خمسة مقاعد لكل منهماا
لتجمع والقائمة الموحدة وكولانو وميرتس أربعة مقاعد لكل منها 

اما أحزاب هيمين هحداش وزيهوت وغيشر فلم تتجاوز نسبة الحسم. 

وسيعلن عن النتائج النهائية ظهر اليوم على الاغلب بعد فتح المظاريف المزدوجة.




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