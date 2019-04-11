استعدادا لشهر رمضان - نصب مظلات وشوادر في الأقصى

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توجهت عضو الكنيست ميخال روزين من حزب ميرتس اليوم الخميس الى المستشار القضائي...
نجح طاقم من قسم جراحة قلب الأطفال في مشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في القدس...
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية قبل ظهر اليوم عن انتهاء فرز الأصوات في المظاريف...
تعرض مساء امس الاربعاء، طفل من النقب يبلغ من العمر عام ونصف للغرق في دلو بداخله...
توقعت دائرة الارصاد إن معظم الخرائط الجوية والنماذج العددية العالمية المعتمدة...
وقع حادث طرق صباح اليوم الخميس في مدينة حيفا، حيث انقلبت سيارة خصوصية في جادة...
بعد ان اعلن صباح اليوم الخميس ان حزب اليمين الجديد برئاسة ايليت شاكيد وبينيت قد...
أظهرت النتائج الرسمية غير النهائية حصول الأحزاب اليهيودية على 123 ألف صوت تقريبا...
بعد فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة، تمكن حزب "هيَمين هحَداش" برئاسة نفتالي بينت...
اليوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداُ نسبياً الى بارد، ويطرأ...