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استعدادا لشهر رمضان - نصب مظلات وشوادر في الأقصى



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شرعت طواقم تابعة للأوقاف الاسلامية، اليوم الخميس، بنصب "الشوادر" والمظلات الضخمة في باحات المسجد الأقصى المبارك، والتي ستتواصل خلال الأيام المقبلة لتشمل معظم ساحات المسجد الواسعة، وذلك استعدادا لشهر رمضان الفضيل.



من جانبه، ترأس وزير شؤون القدس عدنان الحسيني اجتماع لجنة الطوارئ للجمعيات والمؤسسات العاملة في الخدمات الإسعافية والطبية بالمسجد الأقصى خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك.


وفي كلمته، أكد الحسيني ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين كافة المؤسسات العاملة في مجال تقديم الإسعاف والرعاية الطبية والإنسانية، مشددا على ضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية وأدوات المساندة المطلوبة، للارتقاء في مستوى الخدمة المقدمة لزوار المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك .


واتفق المشاركون في الاجتماع على الاستمرار في المضي قدما بتطبيق منظومة العمل الجماعي المشترك بالتعميم على طواقمهم بالالتزام بالقوانين واللوائح والخطط المرسومة مسبقا كخارطة للعمل المشترك لخدمة المصلين وزوار المسجد الأقصى.


وشارك في الاجتماع كل من: جمعية "مسعفون بلا حدود"، وجمعية "اتحاد المسعفين العرب"، وجمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية، والمركز الصحي العربي، وجمعية برج القلق، وجمعية سميراميس، ومفوضية الكشافة بالقدس، والهلال الأحمر الفلسطيني، وجمعية الأمل للخدمات الصحية، وجمعية نوران، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية الفلسطينية ذات العلاقة.




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