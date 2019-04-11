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عن عمر يناهز الـ74 عاماً توفي الممثل المصري محمود الجندي بأحدى مستشفيات مدينة...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسرّبة للبوستر الدعائي...
تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لموقف محرج أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في دبي؛...
اعتبر الممثل السوري دريد لحام أنها الساحة الفنية في العالم العربي تعاني أزمة...
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر...
في اجواء عائلية مميزة، احتفلت الفنانة نادين الراسي بميلاد طفلها الصغير كارل،...
تُفاجئ الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها، في كل مرّة، بلوك جديد ومختلف لم...
بعد أن نشرت إحدى الصحف المصرية خبرا أكدت فيه أن الفنانة اللبنانية إليسا هي ضمن...
شارك كل من الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور والممثل السوري تيم حسن...
احتفلت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب بعيد ميلادها مبكرا، وشاركت جمهورها بصورة...