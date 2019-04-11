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نادين نسيب نجيم تثير الجدل بهذه الـ "سيلفي"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جمالها الذي ظهرت فيه بصورة إلتقطتها على طريقة السيلفي.



وظهرت نجيم في الصورة وهي تقوم بحركة الـ "داك فيس" مع أحمر الشفاه القوي، الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى تداول هذه الصورة بشكل قوي على صفحاتهم الخاصة.


من ناحية أخرى، كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لنادين نسيب نجيم لأحد مشاهدها في مسلسل "عشق النساء" إلى جانب الممثلة ورد الخال والذي أطلت فيه عام 2014.




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