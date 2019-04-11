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صلاح ينجو من عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تأكدت مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أمام بورتو البرتغالي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم ما تردد عن إمكانية إيقافه من قبل "اليويفا".



وتحدثت العديد من التقارير مؤخرا عن إمكانية إيقاف النجم المصري بعد تدخله العنيف على دانيللو بيريرا نجم بورتو في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من التشامبيونزليغ، وعدم معاقبته من حكم المباراة الإسباني أنطونيو ماتيو.


ونشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تقريرا يؤكد أن صلاح لن يتعرض للعقوبة بأثر رجعي.


وذكر التقرير أن اللوائح تنص على أن القرارات التي يتخذها الحكم خلال المباراة نهائية ولا تتم مراجعتها من قبل اللجنة التأديبية لليويفا.


وأوضح التقرير أنه في حالات سوء السلوك، يمكن اتخاذ إجراء تأديبي حتى لو لم ير الحكم ومساعدوه اللعبة، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة.


وانتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول بثنائية نظيفة، وتقام مباراة الإياب في البرتغال في الـ17 من أبريل الجاري.




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