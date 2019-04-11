لا, تستغربوا, .., توقعات, بشتاء, جديد, منتصف, الاسبوع, القادم,

توقعت دائرة الارصاد إن معظم الخرائط الجوية والنماذج العددية العالمية المعتمدة تشير منذ أربعة أيام الى إحتمالية واردة لتشكل منظومة جوية تحمل معها ملامح شتوية الى حد ما ستسيطر على الأجواء في بلاد الشام في النصف الثاني من الأسبوع القادم.

ووفقا لما نشر من المتوقع في حالة إستمرار ثبات هذه المنظومة والتي قد تكون نادرة لهذا الوقت من العام أن تشهد البلاد إنخفاضاً ملموساً وكبيراً على درجات الحرارة وعودة سقوط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد .وأضافت المعلومات : "سيسبق هذه المنظومة الشتوية إرتفاعا ملموسا على درجات الحرارة من الجمعة وحتى الاثنين بحيث تكون الأجواء ربيعية الى صيفية ، ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة في القدس الشريف يوم السبت حاجز 25 مئوية نهاراً".