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مصادر حكومية سودانية تؤكد تنحي البشير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية سودانية تأكيدها نبأ تنحي الرئيس عمر البشير، واستمرار المشاورات لتشكيل مجلس انتقالي في البلاد.



ونقلت الوكالة عن وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية في ولاية شمال دارفور عادل محجوب حسين قوله في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن هناك مشاورات لتشكيل مجلس عسكري يتولى السلطة بعد تنحي البشير.

وأكدت مصادر سودانية هذه المعلومات، مضيفة أن البشير موجود في القصر الرئاسي تحت حراسة مشددة.


وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش السوداني عن نيته إصدار بيان "هام"، تزامنا مع تقارير عن انتشار واسع للجيش في العاصمة، واعتقال عدد من المسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين.


وتحدثت تقارير محلية عن وضع البشير ونائبه أحمد هارون تحت الإقامة الجبرية، واعتقال نوابه السابقين بكري حسن صالح ونافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ضمن 160 من قادة النظام الحالي في الخرطوم ومدن أخرى.




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