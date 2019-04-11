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ميغان ماركل تخطط لاتباع خطى الملكة في طريقة الولادة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت تقارير جديدة بأن دوقة ساسيكس تدرس الولادة في المنزل بدلا من جناح ليدو، بمستشفى سانت ماري، الذي أنجبت فيه كيت، دوقة كامبريدج، أطفالها الثلاثة.



وترغب ميغان ماركل، البالغة من العمر 37 عاما، في تتبع خطى الملكة عن طريق الولادة في منزلها الجديد "Frogmore Cottage"، في وندسور، والذي انتقلت للعيش فيه مع الأمير هاري، حديثا.


وولدت الملكة إليزابيث الثانية في منزل جدها بمايفير، وأنجبت أطفالها الأربعة في كل من قصر باكنغهام وقصر كلارينس.


وقال أصدقاء ميغان إنهم لا يستبعدون على الإطلاق ولادتها في المستشفى في حالة الولادة المبكرة أو الولادة القيصرية.


وأخبرت إحدى صديقات ميغان في أمريكا، صحيفة "ديلي ميل"، أن الدوقة ما تزال تمارس اليوغا بشكل يومي وهي بصحة جيدة للغاية.


وعند الحديث عن الولادة في المنزل، قالت إحدى صديقاتها: "إنه خيارها المفضل، لكن من الواضح أن ذلك يعتمد على كيفية تطور هذه الأمور مع الوقت".


ويبدو أن خيار الولادة في المنزل من شأنه أن يوفر للزوجين المزيد من الخصوصية التي يريدانها.




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