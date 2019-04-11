مارادونا, ينشر, صورة, تجمعه, مع, بيليه, عمرها, 40, عاما,

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تأكدت مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أمام بورتو البرتغالي،...
وصل نجم نادي يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو الى الهدف رقم 125 في مسيرته...
أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالانتصار بهدف دون رد على...
حقق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على مانشستر يونايتد، في معقل الأخير "أولد...
تعادل أياكس أمستردام مع ضيفه يوفنتوس، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما...
كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، أن بايرن ميونخ تحرك رسميًا للتعاقد مع أحد...
حسب المدرب السابق لفريق بايرن ميونخ أوتمار هيتسفيلد، فإن أداء النجمين كريستيانو...
استخدم النرويجي، أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أساليب...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن البلجيكي إيدين هازارد، جناح تشيلسي،...
أبدى نجم هجوم نادي برشلونة، الأوروجوائي لويس سواريز، استعداده لتجديد عقده مع...