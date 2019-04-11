صور - تخليص شاب علق بسيارته جرّاء حادث طرق في حيفا

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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية قبل ظهر اليوم عن انتهاء فرز الأصوات في المظاريف...
شرعت طواقم تابعة للأوقاف الاسلامية، اليوم الخميس، بنصب "الشوادر" والمظلات الضخمة...
تعرض مساء امس الاربعاء، طفل من النقب يبلغ من العمر عام ونصف للغرق في دلو بداخله...
توقعت دائرة الارصاد إن معظم الخرائط الجوية والنماذج العددية العالمية المعتمدة...
بعد ان اعلن صباح اليوم الخميس ان حزب اليمين الجديد برئاسة ايليت شاكيد وبينيت قد...
أظهرت النتائج الرسمية غير النهائية حصول الأحزاب اليهيودية على 123 ألف صوت تقريبا...
بعد فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة، تمكن حزب "هيَمين هحَداش" برئاسة نفتالي بينت...
اليوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداُ نسبياً الى بارد، ويطرأ...
بعد ان سارع رئيس حزب ازرق ابيض الليلة الماضية الى الإعلان عن الانتصار في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :في الساعة الاخيرة ،...