تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-11 12:28:46 حزب بينيت وشاكيد يتأرجح بين اجتياز نسبة الحسم من عدمه ويطالب بإعادة فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة |  2019-04-11 12:21:28 استعدادا لشهر رمضان - نصب مظلات وشوادر في الأقصى |  2019-04-11 12:14:46 بعد غرق رضيع من رهط بدلو ماء ليلة امس-بطيرم تشدد على أهمية مراقبة الأطفال خلال السباحة |  2019-04-11 12:30:40 إكراما للموتى.. فيسبوك يطلق ميزة جديدة |  2019-04-11 12:30:34 صلاح ينجو من عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |  2019-04-11 11:53:55 لا تستغربوا .. توقعات بشتاء جديد منتصف الاسبوع القادم |  2019-04-11 11:38:43 مصادر حكومية سودانية تؤكد تنحي البشير |  2019-04-11 11:02:57 صور - تخليص شاب علق بسيارته جرّاء حادث طرق في حيفا |  2019-04-11 10:46:47 أنباء تتحدث عن عدم اجتياز حزب اليمين الجديد برئاسة بينيت وشاكيد نسبة الحسم بعد |  2019-04-11 10:36:39 ما مصير الرئيس السوداني البشير ؟ |  2019-04-11 10:04:32 مصر تنسحب من مبادرة أمنية للتصدي لإيران تقودها أمريكا |  2019-04-11 09:40:07 رونالدو يصل الى الهدف رقم 125 في دوري الابطال |  2019-04-11 09:00:32 البشير قيد الاقامة الجبرية والجيش ابلغه انه لم يعد رئيسا |  2019-04-11 09:21:38 مصر - وفاة الفنان محمود الجندي عن عمر يناهز 74 عامًا |  2019-04-11 09:18:46 توقع عرض خطة ترامب للسلام بعد تشكيل نتنياهو حكومته |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور - تخليص شاب علق بسيارته جرّاء حادث طرق في حيفا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وقع حادث طرق صباح اليوم الخميس في مدينة حيفا، حيث انقلبت سيارة خصوصية في جادة "موريا" بالمدينة وعلق شخص داخلها. 



طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على معالجة الحاصل وتخليص العالق باستخدام معدات خاصة.


ومن ثم تمّت احالته الى المستشفى لتلقي العلاج الطبيّ بحالة طفيفة.




كلمات متعلقة

صور, -, تخليص, شاب, علق, بسيارته, جرّاء, حادث, طرق, في, حيفا,

تابعونــا

حزب بينيت وشاكيد يتأرجح بين اجتياز نسبة الحسم من عدمه ويطالب بإعادة فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة حزب بينيت وشاكيد يتأرجح بين اجتياز نسبة الحسم من عدمه ويطالب بإعادة فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة 2019-04-11 | 12:28:46

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية قبل ظهر اليوم عن انتهاء فرز الأصوات في المظاريف...

استعدادا لشهر رمضان - نصب مظلات وشوادر في الأقصى استعدادا لشهر رمضان - نصب مظلات وشوادر في الأقصى 2019-04-11 | 12:21:28

شرعت طواقم تابعة للأوقاف الاسلامية، اليوم الخميس، بنصب "الشوادر" والمظلات الضخمة...

بعد غرق رضيع من رهط بدلو ماء ليلة امس-بطيرم تشدد على أهمية مراقبة الأطفال خلال السباحة بعد غرق رضيع من رهط بدلو ماء ليلة امس-بطيرم تشدد على أهمية مراقبة الأطفال خلال السباحة 2019-04-11 | 12:14:46

تعرض مساء امس الاربعاء، طفل من النقب يبلغ من العمر عام ونصف للغرق في دلو بداخله...

لا تستغربوا .. توقعات بشتاء جديد منتصف الاسبوع القادم لا تستغربوا .. توقعات بشتاء جديد منتصف الاسبوع القادم 2019-04-11 | 11:53:55

توقعت دائرة الارصاد إن معظم الخرائط الجوية والنماذج العددية العالمية المعتمدة...

أنباء تتحدث عن عدم اجتياز حزب اليمين الجديد برئاسة بينيت وشاكيد نسبة الحسم بعد أنباء تتحدث عن عدم اجتياز حزب اليمين الجديد برئاسة بينيت وشاكيد نسبة الحسم بعد 2019-04-11 | 10:46:47

بعد ان اعلن صباح اليوم الخميس ان حزب اليمين الجديد برئاسة ايليت شاكيد وبينيت قد...

الأحزاب اليهودية حصلت على 123 ألف صوت تقريبا في البلدات العربية ما يوازي نسبة 29.7% من مجموعة الأصوات الأحزاب اليهودية حصلت على 123 ألف صوت تقريبا في البلدات العربية ما يوازي نسبة 29.7% من مجموعة الأصوات 2019-04-11 | 08:34:50

أظهرت النتائج الرسمية غير النهائية حصول الأحزاب اليهيودية على 123 ألف صوت تقريبا...

اليمين يزداد بمقعدين بعد اجتياز بينت وشاكيد الحسم اليمين يزداد بمقعدين بعد اجتياز بينت وشاكيد الحسم 2019-04-11 | 08:29:30

بعد فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة، تمكن حزب "هيَمين هحَداش" برئاسة نفتالي بينت...

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حتى السبت ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حتى السبت 2019-04-11 | 05:30:34

اليوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداُ نسبياً الى بارد، ويطرأ...

حزب ابيض ازرق يقرّ بهزيمته في الانتخابات حزب ابيض ازرق يقرّ بهزيمته في الانتخابات 2019-04-10 | 23:10:00

بعد ان سارع رئيس حزب ازرق ابيض الليلة الماضية الى الإعلان عن الانتصار في...

القاء زجاجة حارقة على دورية شرطة قرب شعفاط القاء زجاجة حارقة على دورية شرطة قرب شعفاط 2019-04-10 | 23:04:47

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :في الساعة الاخيرة ،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وفاة يسرى قهوجي جريس من فسوطة انتقلت الى رحمة الله حيفا تسكن حريق عيادة صندوق المرضى العام كلاليت عرابة دون اصابات اضرار تذكر خالد عابد العامل الناصرة تشييع جثمان مدسنة حادث عمل مصرع حيفا مسجد رخمة غير معترف بها النقب جرافات السلطات الاسرائيلية مصمص نصرة مظاهرة القدس الاقصى شهداء امطار الخير شوارع تغمر فياضانات غرق سيارات مياه سيول الناصرة عمر الرميلي وفاة القتى متأثرا جراحه حادث دهس مصرع عتير ام الحيران مظاهرة احتجاجية لنقب ضد التهجير اقتلاع بئر السبع مصرع شابة غرقا تل ابيب شاطئ البحر انتشال جثة اسعاف اقرار وفاتها عامل سقط عليه جسم ثقيل مصرع ورشة بناء جاني هتكفا مركز البلاد مستشفى شرطة طلاب الكاثوليك الابتدائية شفاعمرو مناولة اولى احتفال قداس مدرسة اهالي مدينة فائد قبلان بيت جن استقبال خاص للثلوج عزف ارغول يرغول قرية مرابطون مرابطات ام الفحم المسجد الاقصى القدس سلوان لائحة اتهام الشرطة تمويل ارهاب امسية تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة طرعان مركز جماهيري طرعان عماد دحلة رئيس مجلس برد امطار بير هداج نقب يغطي شتاء جنوب ارصاد جوية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com