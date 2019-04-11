صور - تخليص شاب علق بسيارته جرّاء حادث طرق في حيفا

طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على معالجة الحاصل وتخليص العالق باستخدام معدات خاصة.ومن ثم تمّت احالته الى المستشفى لتلقي العلاج الطبيّ بحالة طفيفة.

وقع حادث طرق صباح اليوم الخميس في مدينة حيفا، حيث انقلبت سيارة خصوصية في جادة "موريا" بالمدينة وعلق شخص داخلها.

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