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أنباء تتحدث عن عدم اجتياز حزب اليمين الجديد برئاسة بينيت وشاكيد نسبة الحسم بعد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



بعد ان اعلن صباح اليوم الخميس ان حزب اليمين الجديد برئاسة ايليت شاكيد وبينيت قد اجتاز نسبة الحسم مع الانتهاء تقريبا من فرز المظاريف المزدوجة واصوات الجنود والمرضى , عادت الانباء والتقارير لتتحدث مجددا عن ان الحزب حتى الان لم يعبر نسبة الحسم مما يعني ان الحزب لن يكون في الكنيست ال 21 .


ووفقا لما جاء من معطيات اولية فان حزب ميرتس سيضمن بذلك مقعدا خامسا وهو مقعد المرشح من بيت جن .  




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