أنباء, تتحدث, عن, عدم, اجتياز, حزب, اليمين, الجديد, برئاسة, بينيت, وشاكيد, نسبة, الحسم, بعد,

بعد ان اعلن صباح اليوم الخميس ان حزب اليمين الجديد برئاسة ايليت شاكيد وبينيت قد اجتاز نسبة الحسم مع الانتهاء تقريبا من فرز المظاريف المزدوجة واصوات الجنود والمرضى , عادت الانباء والتقارير لتتحدث مجددا عن ان الحزب حتى الان لم يعبر نسبة الحسم مما يعني ان الحزب لن يكون في الكنيست ال 21 .

ووفقا لما جاء من معطيات اولية فان حزب ميرتس سيضمن بذلك مقعدا خامسا وهو مقعد المرشح من بيت جن .