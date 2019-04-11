ما, مصير, الرئيس, السوداني, البشير, ؟,

لا تزال الصورة غامضة حول مصير الرئيس السوداني عمر البشير، بعد رواج أنباء متضاربة عن تنحيه عن الحكم أو الإطاحة به بانقلاب عسكري.

وذكرت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر مطلعه، أن الجيش السوداني وضع الرئيس عمر البشير قيد الإقامة الجبرية في منزله، فيما أشارت إلى أنه تم اعتقال الحرس الخاص بالرئيس البشير.وتحدثت وسائل إعلام عن " انقلاب عسكري" في السودان، صباح اليوم الخميس وأن الجيش سيُعلن تسلمه السلطة.وأفادت مصادر بأن ضباطا من الجيش السوداني اقتحموا في الخرطوم مقر الإذاعة الحكومية، التي قطعت برامجها وشرعت في بث الأغاني الوطنية.كما أكد شهود عيان، أن قوات تابعة للجيش انتشرت بشكل مُكثف في شوارع العاصمة الخرطوم.ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير الذي استمر 30 عاما في دولة إفريقية تعداد سكانها 40 مليون نسمة.تصوير - afp