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"ورقة من القمامة" تكسب رجلا ثروة تتجدد كل عام!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداولت وسائل إعلام أمريكية قصة رجل من ولاية ميشيغان، يدعى جيف هينيغ، ربح مبلغا كبيرا من المال، عن طريق ورقة يانصيب كان قد رماها في القمامة.



وقال الرجل: "اشتريت ورقة يا نصيب Lucky for Life يوم الأربعاء، وصباح الخميس، راودني شعور غريب بأن الورقة خاسرة فرميتها في القمامة، وبعدها بيوم، قررت تصفح الموقع الرسمي للجوائز ولاحظت أن بعض الأرقام تتطابق مع تلك الموجودة في الورقة المرمية، فأسرعت إلى القمامة وأخرجت الورقة لأكتشف أنها تمنحني 25 ألف دولار كل سنة، طالما أنا على قيد الحياة".



من جانبها، قالت ويندي هينيغ، زوجة الرجل سعيد الحظ: "حصولنا على هذه الجائزة هو حدث سعيد آخر يصادفنا هذا العام. بداية السنة، تعرض زوجي لنوبة قلبية كادت تودي بحياته، ونجا من الموت بأعجوبة، واليوم يمكننا الاستمتاع بالحياة معا، وخصوصا أننا أصبحنا نملك المال الكافي لذلك".




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