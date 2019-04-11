كلمات متعلقة"ورقة, من, القمامة", تكسب, رجلا, ثروة, تتجدد, كل, عام!,
قالت شركة فيسبوك أنها تعمل على تكنولوجيا ذكاء اصطناعي، ستتيح للشركة تحويل حسابات...
عاشت البشرية، لحظة تاريخية، يوم الأربعاء، إثر الإعلان عن التقاط أول صورة حقيقية...
أعلن فريق علمي دولي، الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2019، تحقيق إنجاز في مجال الفيزياء...
ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع والذي...
نشر أحد مستخدمي موقع "imgur" الشهير شريط فيديو أظهر فيه كيف تمكن في ظرف دقائق من خداع...
ألقت الشرطة في مدينة اسطنبول التركية القبض على شاب أفغاني، أقدم على قتل صديقته...
عثر خبراء معهد فلورينتينا للترميم في غاليري أوفيزي على ما يثبت الفرضية السابقة...
عاشت امرأة حتى عمر 99 عاما مع وجود جميع أعضائها في أماكن غير طبيعية، ولم تعرف ذلك...
ينوي ولي العهد الماليزي، تنكو محمد فايز بترا، الزواج من المواطنة السويدية، صوفي...
سرّب موقع "9to5mac" صورا ومعلومات عن هواتف "آيفون" التي يتوقع أن تطرحها آبل خريف العام...