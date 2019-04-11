رونالدو, يصل, الى, الهدف, رقم, 125, في, دوري, الابطال,

تصوير - afp

وصل نجم نادي ​يوفنتوس​ البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ الى الهدف رقم 125 في مسيرته في ​دوري ابطال اوروبا​، بعد ان سجل هدف التقدم لفريقه في مرمى ​اياكس امستردام​ وهي المباراةر قم 161 لرونالدو في البطولة الاوروبية،في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في وقت فشل نجم نادي ​برشلونة​ الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ في هز شباك ​مانشستر يونايتد​ ليبقى سجل ميسي على مستوى الاهداف في ​دوري الابطال​ عند 108 اهداف من اصل 132 مباراة شارك فيها ميسي في دوري الايطال، حيث يحتاج ميسي الى 17 هدف في مبارياته ال29 القدمة في دوري الابطال ليعادل رقم رونالدو.